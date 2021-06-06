شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: أعراض الحساسية تظهر على مُتلقي اللقاح خلال 15 دقيقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري مكافحة عدوى، الدكتور محمد حلواني أنه تم إجراء دراسات عديدة، حول تأثير اللقاح على الحامل والجنين.

وقال الدكتور محمد حلواني، لقناة " الإخبارية " أن اللقاح أمن على الحامل وعلى الجنين ويخلق حماية لهما مشيرًا إلى أن المضاعفات في حالة إصابة المرأة الحامل تكون أكبر وقد تتطور إلى حالات حرجة.

وفي سياق آخر أكد على أن الشخص الذي لديه حساسية تظهر أعراضها بعد تلقيه للقاح مباشرة إلى 15 دقيقة

وأضاف أن الشخص الذي يُصاب بالحساسية جراء تلقيه اللقاح تظهر أعراض ذلك على الوجه والشفتين وفي صورة طفح جلدي واختناق.

وأشار إلى أن التعامل مع تلك الفئة في المملكة تحت السيطرة حيث يُطلب من متلقي اللقاح البقاء 15 دقيقة.