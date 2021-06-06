السديس يشيد بحصول المملكة على المرتبة الأولى  بمؤشرات الأداء البيئي

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بتفوق المملكة العربية السعودية وحصولها على المرتبة الأولى في مؤشرات الأداء البيئي والحفاظ على البيئة الطبيعية.

وأكد أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تبذل جهودًا كبيرة في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة.

ودعا الله- عز وجل - أن يحفظ بلادنا المباركة وأن يديم عليها المزيد من التقدم والازدهار في التطوير والحفاظ على البيئة العامة ورعايتها وحفظ مقوماتها وعناصرها التي تساعد الإنسان في عيش حياة كريمة مستقرة.