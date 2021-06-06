تعميم من التعليم يطالب بتقديم المقترحات حول تفعيل الأنشطة الكشفية للفتيات

وجهت وزارة التعليم تعميمًا عاجلًا لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات تضمن عدة مطالب حول النشاط الكشفي للفتيات في الميدان التعليمي ويأتي أبرزها ضرورة تقديم المقترحات حول تفعيل الأنشطة الكشفية للفتيات والتحديات التي تواجهها.

وذكر التعميم أنه إشارة إلى قرارنا رقم 16760 وتاريخ 1442/9/20 هـ، بتشكيل لجنة مشرفة على تأسيس فتيات كشافة وزارة التعليم ولأهمية دراسة واقع النشاط الكشفي للفتيات في الميدان التعليمي، نأمل من سعادتكم توجيه المختصين لديكم بتزويد إدارة النشاط الكشفي بالوزارة تقريرا عن المبادرات السابقة في مجال النشاط الكشفي للفتيات .

وتضمن التعميم 5 مطالب وهي بيان بالمكلفات بالإشراف على أنشطة فتيات الكشافة بالإدارة وبيان بالحاصلات على تأهيل كشفي معتمد مع إرفاق صورة من شهادة الاجتياز إضافة إلى عدد المدارس المفعلة للنشاط الكشفي للفتيات في جميع المراحل.

وتضمنت مطالب التعميم البرامج التي استهدفت فتيات الكشافة للأعوام الثلاثة الماضية والمقترحات حول تفعيل الأنشطة الكشفية للفتيات والتحديات التي تواجهها .

كما طالب التعميم بتزويد الإدارة العامة للنشاط الطلابي / الكشفي ببيان حسب الأولوية للراغبات في ممارسة النشاط الكشفي، والالتحاق بالدراسات التأهيلية الكشفية، واستكمال استمارة الترشيح وفق البيان المرفق على أن يصل المطلوب في موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 29 شوال 1442هـ.