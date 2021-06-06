محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ ‏‎33,166,506 والوفيات ‏‎593,961‎‏ شخصًا سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎16,520‎‏ إصابة جديدة و‏‎584‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.‏ ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ‏‎33,166,506‎‏، فيما ‏بلغ مجموع الوفيات ‏‎593,961‎‏.‏أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية ‏الولايات المتحدة تسجل ‏‎16,520‎‏ إصابة جديدة و‏‎584‎‏ وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-06 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎16,520‎‏ إصابة جديدة و‏‎584‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.‏ ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ‏‎33,166,506‎‏، فيما ‏بلغ مجموع الوفيات ‏‎593,961‎‏.‏ 06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 01:34 AM إجمالي الإصابات بلغ ‏‎33,166,506 والوفيات ‏‎593,961‎‏ شخصًا إجمالي الإصابات بلغ ‏‎33,166,506 والوفيات ‏‎593,961‎‏ شخصًا سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎16,520‎‏ إصابة جديدة و‏‎584‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.‏ ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ‏‎33,166,506‎‏، فيما ‏بلغ مجموع الوفيات ‏‎593,961‎‏.‏ ، ‏الولايات المتحدة تسجل ‏‎16,520‎‏ إصابة جديدة و‏‎584‎‏ وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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