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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 16,520 إصابة جديدة و584 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 33,166,506، فيما بلغ مجموع الوفيات 593,961.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تسجل 16,520 إصابة جديدة و584 وفاة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-06
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 16,520 إصابة جديدة و584 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 33,166,506، فيما بلغ مجموع الوفيات 593,961.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
01:34 AM
إجمالي الإصابات بلغ 33,166,506 والوفيات 593,961 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 16,520 إصابة جديدة و584 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 33,166,506، فيما بلغ مجموع الوفيات 593,961.
، الولايات المتحدة تسجل 16,520 إصابة جديدة و584 وفاة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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