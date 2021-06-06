شكرا لمتابعة خبر عن "الماجد" يوضح مدى أحقية الزوج الذي هجر زوجته بميراثها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح قاضي الاستئناف سابقًا، الشيخ سليمان الماجد، مدى أحقية الزوج الذي هجر زوجته من ميراثها، مجيبا على سؤال: "هل يرث الزوج زوجته التي هجرها؟"

وقال الماجد: "لا يجوز للزوج هجر زوجته ويقاطعها من غير سبب" مستشهدًا بقول الله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف".

وأضاف: "إذا كان بحق يجوز للرجل هجر زوجته كما يجوز للزوجة هجر زوجها إذا منعها من حقوقها".

وتابع: " أما إذا كان قاطعها فماتت وأوصت بأن ليس له شيء فهذا غير صحيح، ولو قاطعها سواء بعدل أو ظلم يرثها".