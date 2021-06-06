شكرا لمتابعة خبر عن الدفاعات الجوية تدمر طائرة مسيرة حوثية اُطلقت تجاه خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأشار التحالف إلى استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية .

وأكد على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.