«الصحة» تكشف الأحد عن مستجدات لقاح كورونا وتجيب عن الأسئلة الأبرز

أعلنت وزارة الصحة عقد مؤتمر صحفي، في الثالثة وعشر دقائق من عصر الأحد، لاستعراض مستجدات فيروس "كورونا المستجد" وكذلك جديد اللقاحات.

وقالت «الصحة» إن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، سوف يتناول (الأوضاع العالمية ـ المؤشرات الوبائية ـ أبرز الاستفسارات الشائعة ـ الإحصائيات والخدمات الصحية) إضافة إلى مستجدات اللقاحات.

وأشارت "الصحة" إلى أنه يمكن المشاركة في المؤتمر بطرح الأسئلة عبر "الهاشتاق": #شارك _ في _ المؤتمر _ الصحفي في "تويتر"

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