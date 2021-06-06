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«الصحة» تكشف الأحد عن مستجدات لقاح كورونا وتجيب عن الأسئلة الأبرز

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الرياض - محمد عبدالله - المتحدث باسمها سيتناول الأوضاع العالمية للفيروس

أعلنت وزارة الصحة عقد مؤتمر صحفي، في الثالثة وعشر دقائق من عصر الأحد، لاستعراض مستجدات فيروس " المستجد" وكذلك جديد اللقاحات.

وقالت «الصحة» إن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، سوف يتناول (الأوضاع العالمية ـ  المؤشرات الوبائية ـ أبرز الاستفسارات الشائعة ـ الإحصائيات والخدمات الصحية) إضافة إلى مستجدات اللقاحات.

 وأشارت "الصحة" إلى أنه يمكن المشاركة في المؤتمر بطرح الأسئلة عبر "الهاشتاق": #شارك _ في _ المؤتمر _ الصحفي في "تويتر"

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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