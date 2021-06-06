شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة الرحلات.. 305 مسارات جوية عبر المملكة تحقق 102 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لإقليم أفريقيا والشرق الأوسط كامل العوضي، إن عودة الرحلات الدولية من المملكة خطوة مهمة وأساسية لإعادة تشغيل الحركة الجوية الدولية، مشيرا إلى عودة 305 مسارات جوية تمر عن طريق المملكة.

رفع القيود

وأضاف لـ«اليوم»، إن استئناف الحركة يضيف 102 مليار ريال سعودي ويعيد 361 ألف وظيفة للقطاع، إضافة إلى إسهامه بـ 85 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي، متطلعا إلى تكون الخطوة التالية هي رفع قيود السفر مثل الحجر الصحي على جميع المسافرين واعتماد الفحوصات بدلا من الحجر وإزالة أي قيود تعيق حركة السفر وتؤدي إلى نفس نتائج اغلاق الحدود.

خسائر القطاع

وأوضح العوضي، أن شركات الطيران في الشرق الأوسط سجلت خسائر بقيمة 7.9 مليار دولار أمريكي في 2020، وهذه خسائر هائلة، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يغطي القطاع خسائره، متوقعاً العودة إلى مستويات ما قبل كورونا في عام 2023.

وقال إن التشغيل الكلي والعودة الى الوضع الطبيعي بالنسبة للطلب وفتح الحدود هو العامل الأساسي في مساعدة شركات الطيران على تعويض الخسائر.

جهود إضافية

وأشار العوضي إلى أن رفع أسعار تذاكر الطيران ليس حلاً لشركات الطيران لتعويض الخسائر، إذ تعمل شركات الطيران في بيئة تنافسية، وتحدد الأسعار بناءً على طلب السوق، والسعر لا يزال عاملا كبيرا في اختيار السفر، وما نريده هو التحسن في الطلب وارتفاع عدد الركاب. وأضاف إن شركات الطيران بذلت جهدا كبيرا على مدار الـ12 شهرًا الماضية للتحكم في التكاليف، ومن المرجح أن تستمر تلك الجهود مع إعادة تشغيل الطيران، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للصناعة الآن.

من جهتها، أوضحت الخطوط السعودية بأنها تسيّر 122 رحلة اسبوعياً لمعظم الدول التي تم السماح لها مؤخرا بالدخول إلى المملكة والمتمثلة في الإمارات وألمانيا وأمريكا وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان.