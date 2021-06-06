شكرا لقرائتكم خبر عن كورنيش سيهاتبيئة سياحية صحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت بلدية محافظة القطيف، أمس، مبادرة تطوعية لتنظيف كورنيش الغدير بسيهات بعنوان «البيئة المستدامة ثروة وطن»، بمشاركة أكثر من 230 متطوعا ومتطوعة، وبمشاركة فريق منارات مشرقة التطوعي. ويأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

تنمية الوعي

وتستهدف المبادرة إيصال رسائل توعوية بأهمية نظافة الواجهات البحرية والشواطئ والمحافظة على المرافق البلدية والممتلكات العامة وتعزيز تنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع.

دعم السياحة

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني إن المبادرة تستهدف تخليص البيئة من المشوهات البصرية، والمخلفات البيئية لدعم السياحة الداخلية، وتوفير بيئة صحية تتناسب مع تطلعات المواطنين في المناطق الساحلية. وأكد الدور الهام لكافة المتطوعين والمتطوعات المساهمين في تنظيف الواجهة البحرية بسيهات، ودورهم في تنمية ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركات التطوعية من مختلف فئات المجتمع.

دعوة مجتمعية

من جهة أخرى، اختتم فريق العطاء التطوعي، التابع لجمعية العطاء النسائية الأهلية بالقطيف، العمل في تنظيف كورنيش المجيدية وبلدة العوامية. جاء ذلك تفعيلا لحملة الشرقية نظيفة التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية مستهل العام الجاري 2021م، واستجابة للدعوة المجتمعية التي تبنتها جمعية العطاء مستهدفة أهالي المحافظة ومقيميها.

خطة استراتيجية

وامتد العمل في التنظيف بشكل يومي على مساحات وأمتار تم تحديدها مسبقا، ضمن خطة عمل استراتيجية موضوعة، لتنظيم العمل القائم على تحقيق مستهدفات الحملة، وتطوير العمل التطوعي بفكر مشترك وأداء بجودة عالية، حتى تم استكمال تنظيف الكورنيش بالكامل بدءا من دوار بلدة عنك حتى نهاية تقاطع شارع الرياض في مدينة القطيف بمشاركة ”31“ متطوعا من مختلف الأعمار.