شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ونائبه يعزيان «الجامع» في وفاة والدته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اتصالاً بوكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية علي بن سعد الجامع، لتعزيته في وفاة والدته. كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اتصالاً مماثلاً بالجامع لتعزيته في وفاة والدته.

وقدم «الجامع» شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على تعزيتهما ومبادرتهما غير المستغربة.