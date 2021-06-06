شكرا لقرائتكم خبر عن 1144 إصابة بكورونا.. و«الحرجة» تتجاوز 1500 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 1144 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوروناغ المستجد «كوفيد 19»، وتعافي 1253 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9663 حالة منها 1539 حالة حرجة.

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل ارتداء الكمامة وترك مسافة آمنة، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، ولفتت إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة. وبينت أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 456562 حالة ، كما بلغ عدد حالات التعافي 439459 حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 16 حالة ليصل الإجماللي إلى 7440 حالة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.