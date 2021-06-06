شكرا لقرائتكم خبر عن توصية بإدراج «التيروسينيميا» في لائحة فحص المواليد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصت ندوة «أمراض التمثيل الغذائي القابلة للعلاج»، التي عقدتها الجمعية السعودية للطب الوراثي «عن بعد» بإدخال مرض التيروسينيميا ضمن لائحة البرنامج الوطني للفحص المبكر عند المواليد.

وأوضح استشاري طب الأطفال والأمراض الوراثية بمستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة والمشرف العام على برنامج الفحص المبكر للمواليد بمنطقة مكة المكرمة د. ضياء عرفة، أن مرض التيروسينيميا النوع الأول وهو أحد أمراض البروتينات، واكتشافه مبكرا في أول شهر من الولادة يقي - بإذن الله - من الإصابة بسرطان الكبد ويطيل عمر المريض ليعيش حياة عادية لأكثر من 90% من الحالات المرضية.

وقال إن علاج التيروسينيميا يتكون من دواء «أورثدين»، والذي يعطى عن طريق الفم مدى الحياة، بالإضافة إلى حمية غذائية قليلة البروتين، موضحا أن عمليات زراعة الكبد لمرضى التيروسينيميا أصبحت مقصورة على الحالات التي لا تستجيب للعقار الطبي بسبب تأخر اكتشاف المرض أو عند ظهور علامات الإصابة بسرطان الكبد عند المريض، وأكد على أهمية الالتزام بالخطة العلاجية ومراجعة عيادات الأمراض الاستقلابية بشكل منتظم.