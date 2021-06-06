شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 جولة تغلق 4 منشآت بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 1223 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس « كورونا ».

وأسفرت الجولات عن إغلاق 4 منشآت مخالفة، وتحرير 60 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق «توكلنا»، فيما تلقت 54 بلاغًا عن المنشآت المخالفة، وذلك عبر مركز البلاغات 940.