شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح 7 مساجد بـ 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فتح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق إثر ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 119 يوما 1500 مسجد. وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد بمنطقة الرياض ومسجدان بمنطقة عسير ومسجد واحد في كل من منطقتي الحدود الشمالية وتبوك. وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.