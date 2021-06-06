شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطنين سرقا 8 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استردت الجهات الأمنية 8 ملايين ريال، جرت سرقتها من مواطن في الرياض، والقبض على مرتكبي الحادث.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد المبلغ، والقبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا حادثة السرقة.

وبين أن المتهمين اقتحما منزل مواطن بمدينة الرياض والاعتداء على العاملة المنزلية والاستيلاء على المبلغ، وضبط بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.