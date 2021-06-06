شكرا لقرائتكم خبر عن أداء هيئة تطوير حائل على طاولة «إسكان الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، في اجتماع مرئي أمس، التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل للعام المالي 1442/‏1441هـ، بمشاركة الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة فؤاد الغصاب وعدد من المسؤولين في الهيئة. وبحث الاجتماع أبرز ما ورد في تقرير أداء الهيئة خلال عام التقرير، وعددا من المحاور المتعلقة بالخطة الإستراتيجية للهيئة والمخطط الإقليمي ودراسات التنمية العمرانية وأهم التحديات التي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها. وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات والتساؤلات حول الخطط الإستراتيجية المطروحة، إضافة إلى المبادرات التي قدمتها الهيئة. كما أجاب المسؤولون عما طرح من استفسارات، وتعد اللجنة تقريرها وتوصياتها تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة.