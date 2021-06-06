شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن تطلق «القبول الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بوابة القبول الإلكترونية لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي 1443هـ.

وذكر عميد القبول والتسجيل د. عبدالله آل مريح أن الجامعة عملت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة إلكترونية متكاملة تساهم في استقبال طلبات الالتحاق بمسارات وبرامج الجامعة المختلفة للعام الجامعي القادم، وتركز على تكامل التقنية في عملية القبول والذي بدوره سيسهل إجراءات القبول على الطلاب والطالبات.

وأضاف آل مريح أنه بإمكان الطالب الدخول على بوابة القبول والاطلاع على المعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة، كما يحث الطلبة الراغبين بالتقدم للجامعة على متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام وسناب شات عبر المعرف @IAU_AR وتفعيل التنبيهات حيث إنها المصدر الرسمي للمعلومات الصحيحة.

وأشار إلى أنه سيتم تفعيل أيقونة طلب الالتحاق بالجامعة يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021م وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت 21 يوليو 2021م من خلال بوابة القبول الإلكترونية، وسيكون التقديم متاحا للطلاب والطالبات في نفس الوقت إلكترونيا دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات وذلك لأن كافة إجراءات القبول إلكترونية مرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

وأكد على أن الجامعة تعمل على تسخير كل إمكانياتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال فترة القبول متمنيا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد والصحة والسلامة.