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فرضية التماس كهربائي بمستشفى السعيرة العام

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الدمام - شريف احمد - نفذ مستشفى السعيرة العام فرضية وهمية عبارة عن التماس كهربائي أسفر عن إصابه خمسة أشخاص، بإشراف ومتابعة إدارة الطوارئ والأزمات بصحة حفر الباطن.

وتستهدف الفرضية قياس مدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الحالات الطارئة ورفع نسبة الوعي والسلامة لدى العاملين وتقييم قدرات الاستجابة في مثل تلك الظروف لدى العاملين وكفاءة نظام الاتصالات في حالات الطوارئ وأماكن التجمع وجاهزية الأفراد والمعدات لمواجهة أي طارئ -لا قدر الله-.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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