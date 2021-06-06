شكرا لقرائتكم خبر عن فرضية التماس كهربائي بمستشفى السعيرة العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مستشفى السعيرة العام فرضية وهمية عبارة عن التماس كهربائي أسفر عن إصابه خمسة أشخاص، بإشراف ومتابعة إدارة الطوارئ والأزمات بصحة حفر الباطن.

وتستهدف الفرضية قياس مدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الحالات الطارئة ورفع نسبة الوعي والسلامة لدى العاملين وتقييم قدرات الاستجابة في مثل تلك الظروف لدى العاملين وكفاءة نظام الاتصالات في حالات الطوارئ وأماكن التجمع وجاهزية الأفراد والمعدات لمواجهة أي طارئ -لا قدر الله-.