اخبار السعوديه

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

0 نشر
m3amer 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط .

 

استهداف المدنيين :

وأكد التحالف استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مضيفًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

 
شارك الخبر

شارك الخبر




محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا