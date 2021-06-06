اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط .

استهداف المدنيين :

وأكد التحالف استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مضيفًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.



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