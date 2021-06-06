محمد بن مسعود - الدمام - أكد استمرار الميليشيا الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط. وأكد التحالف: استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط 06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 02:39 AM أكد استمرار الميليشيا الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط. وأكد التحالف: استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية. الكلمات المفتاحية ، التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط ،

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