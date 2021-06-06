، الأسبوع في 8 صور: ثورة البراكين حول العالم.. واشتعال إيران ،

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محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. ما زالت البراكين تثور في أكثر من بقعة على الأرض، فمن إندونيسيا بقارة آسيا مرورًا بإيطاليا بأوروبا وصولاً إلى الكونغو في إفريقيا. والمزيد تجدونه في الصور.
1- انخساف هائل للأرض يهدد منزلاً في سانتا ماريا زاكاتيبيك بالمكسيك، وما زال يحقق المسؤولون في أسبابه
2- بركان جبل ميرابي الأكثر نشاطًا في إندونيسيا ينفث الرماد والدخان بالقرب من يوجياكارتا
3- الحمم البركانية تندلع من فوهة بركان جبل إتنا الأكبر في أوروبا
4- فوهة بركان نياموراجيرا النشط في حديقة فيرونجا الوطنية في الكونغو الديمقراطية
5- الأدخنة وألسنة اللهب يتصاعدان بعد اندلاع حريق في مصفاة نفط شهيد توندجويان في العاصمة الإيرانية طهران
6- "خارك" تغرق في الخليج.. خليج عمان يبتلع أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية بعد اشتعال النيران فيها
7- يحاول مزارع صد حرائق الغابات التي انتشرت عبر الأراضي المستنقعية باتجاه مزرعته شمال ويلز.
8- الأغنام ترعى على هضبة التبت بينما السحاب تتشكل في السماء
الأسبوع في 8 صور: ثورة البراكين حول العالم.. واشتعال إيرانياسر نجدي الخليج 365 2021-06-06
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. ما زالت البراكين تثور في أكثر من بقعة على الأرض، فمن إندونيسيا بقارة آسيا مرورًا بإيطاليا بأوروبا وصولاً إلى الكونغو في إفريقيا. والمزيد تجدونه في الصور.
1- انخساف هائل للأرض يهدد منزلاً في سانتا ماريا زاكاتيبيك بالمكسيك، وما زال يحقق المسؤولون في أسبابه
2- بركان جبل ميرابي الأكثر نشاطًا في إندونيسيا ينفث الرماد والدخان بالقرب من يوجياكارتا
3- الحمم البركانية تندلع من فوهة بركان جبل إتنا الأكبر في أوروبا
4- فوهة بركان نياموراجيرا النشط في حديقة فيرونجا الوطنية في الكونغو الديمقراطية
5- الأدخنة وألسنة اللهب يتصاعدان بعد اندلاع حريق في مصفاة نفط شهيد توندجويان في العاصمة الإيرانية طهران
6- "خارك" تغرق في الخليج.. خليج عمان يبتلع أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية بعد اشتعال النيران فيها
7- يحاول مزارع صد حرائق الغابات التي انتشرت عبر الأراضي المستنقعية باتجاه مزرعته شمال ويلز.
8- الأغنام ترعى على هضبة التبت بينما السحاب تتشكل في السماء
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
01:51 AM
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. ما زالت البراكين تثور في أكثر من بقعة على الأرض، فمن إندونيسيا بقارة آسيا مرورًا بإيطاليا بأوروبا وصولاً إلى الكونغو في إفريقيا. والمزيد تجدونه في الصور.
1- انخساف هائل للأرض يهدد منزلاً في سانتا ماريا زاكاتيبيك بالمكسيك، وما زال يحقق المسؤولون في أسبابه
2- بركان جبل ميرابي الأكثر نشاطًا في إندونيسيا ينفث الرماد والدخان بالقرب من يوجياكارتا
3- الحمم البركانية تندلع من فوهة بركان جبل إتنا الأكبر في أوروبا
4- فوهة بركان نياموراجيرا النشط في حديقة فيرونجا الوطنية في الكونغو الديمقراطية
5- الأدخنة وألسنة اللهب يتصاعدان بعد اندلاع حريق في مصفاة نفط شهيد توندجويان في العاصمة الإيرانية طهران
6- "خارك" تغرق في الخليج.. خليج عمان يبتلع أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية بعد اشتعال النيران فيها
7- يحاول مزارع صد حرائق الغابات التي انتشرت عبر الأراضي المستنقعية باتجاه مزرعته شمال ويلز.
8- الأغنام ترعى على هضبة التبت بينما السحاب تتشكل في السماء
، الأسبوع في 8 صور: ثورة البراكين حول العالم.. واشتعال إيران ،
المصدر : الخليج 365
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