، عالم فيروسات لـ"الخليج 365": سنصل لمناعة القطيع خلال 4 إلى 6 أسابيع في هذا السيناريو ،

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توقَّع الدكتور ياسر بن محمد القرشي، أستاذ مساعد علم الفيروسات الطبية والجزيئية ورئيس قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية بينبع، أن نصل إلى مناعة القطيع خلال أربعة إلى ستة أسابيع عند اكتمال حصول الجميع على الجرعات المفترضة للقاح.
وقال "القرشي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" حول سؤال "كم تحتاج السعودية للوصول إلى المناعة المجتمعية (مناعة القطيع)؟": "مناعة القطيع هي مناعة المجتمع الناتجة من مقاومة نسبة عالية من أفراد المجتمع للإصابة بالمرض؛ وهو ما يمنع وصول سبب المرض للأفراد الحساسين للإصابة. وتختلف هذه النسبة من مرض لآخر، لكنها تتراوح غالبًا بين نسبة ٧٥% و٩٠%٪".
وأضاف: "يصل المجتمع إلى هذه النسبة من مقاومة الأفراد عن طريق المناعة المكتسبة نتيجة للإصابة بالمرض، أو عن طريق اللقاحات الفعّالة".
وتابع: "من المفترض أن يصل المجتمع لهذه النسبة حال اكتمال برنامج اللقاحات الوطني في السعودية الذي يهدف إلى توفير اللقاح لجميع أفراد المجتمع. وحسب الدراسات الأولية للقاحات المستخدمة فإن نسبة فاعلية اللقاح تتجاوز في أغلب اللقاحات المستخدمة نسبة الـ٩٠%؛ ما يعني أننا سنصل لمناعة القطيع خلال أربعة إلى ستة أسابيع من اكتمال حصول الجميع على جميع الجرعات المفترضة للقاح".لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد
عالم فيروسات لـ"الخليج 365": سنصل لمناعة القطيع خلال 4 إلى 6 أسابيع في هذا السيناريوعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2021-06-06
توقَّع الدكتور ياسر بن محمد القرشي، أستاذ مساعد علم الفيروسات الطبية والجزيئية ورئيس قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية بينبع، أن نصل إلى مناعة القطيع خلال أربعة إلى ستة أسابيع عند اكتمال حصول الجميع على الجرعات المفترضة للقاح.
وقال "القرشي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" حول سؤال "كم تحتاج السعودية للوصول إلى المناعة المجتمعية (مناعة القطيع)؟": "مناعة القطيع هي مناعة المجتمع الناتجة من مقاومة نسبة عالية من أفراد المجتمع للإصابة بالمرض؛ وهو ما يمنع وصول سبب المرض للأفراد الحساسين للإصابة. وتختلف هذه النسبة من مرض لآخر، لكنها تتراوح غالبًا بين نسبة ٧٥% و٩٠%٪".
وأضاف: "يصل المجتمع إلى هذه النسبة من مقاومة الأفراد عن طريق المناعة المكتسبة نتيجة للإصابة بالمرض، أو عن طريق اللقاحات الفعّالة".
وتابع: "من المفترض أن يصل المجتمع لهذه النسبة حال اكتمال برنامج اللقاحات الوطني في السعودية الذي يهدف إلى توفير اللقاح لجميع أفراد المجتمع. وحسب الدراسات الأولية للقاحات المستخدمة فإن نسبة فاعلية اللقاح تتجاوز في أغلب اللقاحات المستخدمة نسبة الـ٩٠%؛ ما يعني أننا سنصل لمناعة القطيع خلال أربعة إلى ستة أسابيع من اكتمال حصول الجميع على جميع الجرعات المفترضة للقاح".
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
01:34 AM
عند اكتمال حصول الجميع على الجرعات المفترضة من لقاح "كوفيد -19"
توقَّع الدكتور ياسر بن محمد القرشي، أستاذ مساعد علم الفيروسات الطبية والجزيئية ورئيس قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية بينبع، أن نصل إلى مناعة القطيع خلال أربعة إلى ستة أسابيع عند اكتمال حصول الجميع على الجرعات المفترضة للقاح.
وقال "القرشي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" حول سؤال "كم تحتاج السعودية للوصول إلى المناعة المجتمعية (مناعة القطيع)؟": "مناعة القطيع هي مناعة المجتمع الناتجة من مقاومة نسبة عالية من أفراد المجتمع للإصابة بالمرض؛ وهو ما يمنع وصول سبب المرض للأفراد الحساسين للإصابة. وتختلف هذه النسبة من مرض لآخر، لكنها تتراوح غالبًا بين نسبة ٧٥% و٩٠%٪".
وأضاف: "يصل المجتمع إلى هذه النسبة من مقاومة الأفراد عن طريق المناعة المكتسبة نتيجة للإصابة بالمرض، أو عن طريق اللقاحات الفعّالة".
وتابع: "من المفترض أن يصل المجتمع لهذه النسبة حال اكتمال برنامج اللقاحات الوطني في السعودية الذي يهدف إلى توفير اللقاح لجميع أفراد المجتمع. وحسب الدراسات الأولية للقاحات المستخدمة فإن نسبة فاعلية اللقاح تتجاوز في أغلب اللقاحات المستخدمة نسبة الـ٩٠%؛ ما يعني أننا سنصل لمناعة القطيع خلال أربعة إلى ستة أسابيع من اكتمال حصول الجميع على جميع الجرعات المفترضة للقاح".
، عالم فيروسات لـ"الخليج 365": سنصل لمناعة القطيع خلال 4 إلى 6 أسابيع في هذا السيناريو ،
المصدر : الخليج 365
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