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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ عثمان بن محمد الدعرمي أحد أعيان محافظة بيشة بمنطقة عسير ، وتم دفنه والصلاة عليه اليوم في بيشة.
ويتقبل العزاء بمنزل الفقيد بحي الخالدية في بيشة وللتواصل وتقديم العزاء مع أبناء المتوفى رحمه الله :
محمد 0555605536
عبدالعزيز 0555752628
عادل 0505757491
بندر 0500799579
"عثمان الدعرمي" إلى رحمة اللهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-06
انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ عثمان بن محمد الدعرمي أحد أعيان محافظة بيشة بمنطقة عسير ، وتم دفنه والصلاة عليه اليوم في بيشة.
ويتقبل العزاء بمنزل الفقيد بحي الخالدية في بيشة وللتواصل وتقديم العزاء مع أبناء المتوفى رحمه الله :
محمد 0555605536
عبدالعزيز 0555752628
عادل 0505757491
بندر 0500799579
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
12:57 AM
انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ عثمان بن محمد الدعرمي أحد أعيان محافظة بيشة بمنطقة عسير ، وتم دفنه والصلاة عليه اليوم في بيشة.
ويتقبل العزاء بمنزل الفقيد بحي الخالدية في بيشة وللتواصل وتقديم العزاء مع أبناء المتوفى رحمه الله :
محمد 0555605536
عبدالعزيز 0555752628
عادل 0505757491
بندر 0500799579
، "عثمان الدعرمي" إلى رحمة الله ،
المصدر : الخليج 365
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