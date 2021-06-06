، "عثمان الدعرمي" إلى رحمة الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ عثمان بن محمد الدعرمي أحد أعيان محافظة بيشة بمنطقة عسير ، وتم دفنه والصلاة عليه اليوم في بيشة.

ويتقبل العزاء بمنزل الفقيد بحي الخالدية في بيشة وللتواصل وتقديم العزاء مع أبناء المتوفى رحمه الله :

محمد ‎0555605536

عبدالعزيز 0555752628

عادل 0505757491

بندر ‎0500799579‎