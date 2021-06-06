شكرا لمتابعة خبر عن لا حقيقة لوجود أجهزة استشعار المخالفات بنقطة تفتيش الشميسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أثار إعلامي جدلا في الساعات الماضية، حول وجود أجهزة استشعار بمركز الضبط الأمني بالشميسي بمكة المكرمة لتسجيل المخالفات دون تدخل بشرى.

وبعد ساعات، حذف الإعلامي التغريدة التي أثارت الجدل، مقدما اعتذاره عما نشره، قائلا: "لا صحة لهذا مطلقًا، ولذلك تم حذف التغريدة والتوضيح أنه تم نفيها".

وكان المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، شدد في وقت سابق على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.