شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تكتب على كرتونة مياه وضعتها في ممشى كصدقة جارية: " أدعو لي أتزوج فهد " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى):

لجأت فتاة إلى طلب الدعاء لها بأن ترتبط بشاب يدعى " فهد "، وذلك بعد أن كتبت على كرتونة بداخلها عبوات مياه " أدعو لي أن أتزوج فهد ".

ووضعت الفتاة كرتونة المياه في ممشى كصدقة جارية " سبيل لوجه الله تعالى " ، مقابل الدعاء لها بإتمام فرحتها وزواجها من فتى أحلامها.

وظهر على الملصق الذي وضع على كرتونة المياه والعبوات التي بداخلها أيضا عبارة " أدعو لي أن أتزوج فهد "، الأمر الذي أثار حفيظة ممن وصل إليه عبوات المياه، والذين لم يكن بوسعهم سوى الدعاء بظهر الغيب للفتاة التي أخفت اسمها وأعلنت اسم فتى أحلامها.