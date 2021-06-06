شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مبتعث سعودي يستخرج "دودة" خطيرة عاشت 9 سنوات في عين كندي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى المبتعث عدنان العوامي طبيب جراحة وعيون بجامعة أوتاوا الكندية، قصة استخراجه دودة خطيرة من عين كندي بعد 9 سنوات من محاولات العلاج دون نتيجة.

وقال عدنان العوامي خلال مداخلة بقناة الإخبارية:"الكندي كان يعاني من آلام في عينه وحركة غريبة منذ 5 سنوات ولم يتمكن الأطباء من تشخيص الدودة".

وأوضح:"شعر الكندي بالأمس بآلام وحركة غريبة في عينه وتوجه للمستشفى الذي أعمل فيه وعندما فحصته وتم اكتشاف الدودة في بياض العين".

وتابع:"قمت بمساعدة فريق العمل بإزالة الدودة بشكل كامل من عين المريض وتم فحصها مجهريا واكتشفنا أنها دودة أفريقية".