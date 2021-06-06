شكرا لمتابعة خبر عن غدا.. بدء إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر "فارس" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يستأنف شاغلو الوظائف التعليمية، غدًا الأحد، الراغبون في النقل الداخلي والخارجي إدخال رغباتهم، بما يتجاوز 20 رغبة، ويمكن الاكتفاء برغبة واحدة، وتمثل هذه المرحلة الثانية من إجراءات النقل، وستستمر عملية إدخال الرغبات حتى 2 ذي القعدة الشهر القادم.

وكانت وزارة التعليم قد بدأت المرحلة الأولى لتأكيد بيانات شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل في 11 شوال 1442هـ حتى 15 شوال 1442هـ، وذلك عبر نظام فارس سابقًا.

وتتميّز آليات إجراءات النقل هذا العام بتنفيذها على نظام فارس، وتزامن طلب النقل الداخلي مع النقل الخارجي، إلى جانب عدم الحاجة لتحديث البيانات وإنما تأكيدها فقط من طالبي النقل.