شكرا لمتابعة خبر عن أمير الشرقية يهاتف وكيل الإمارة للشؤون الأمنية لتعزيته في وفاة والدته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اتصالاً بوكيل إمارة المنطقة الشرقية للشئون الأمنية علي بن سعد الجامع، لتعزيته في وفاة والدته.

كما أجرى سمو نائب أمير الشرقية اتصالاً بالجامع لتعزيته في وفاة والدته، سائلين المولى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.

وكان وكيل إمارة المنطقة الشرقية خالد البتال، قد أدى الصلاة مع جموع المصلين على الفقيده والدة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية، وقام بتعزيته وأسرته في منزلهم.