شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ارتفاع حالات العنف ضد الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدثت الدكتورة مرام الحربي، مدير إدارة الحماية من العنف الأسري، عن العنف الأسري الذي يتعرض له الأطفال وكيفية دراسة هذه الحالات.

وقالت "مرام" خلال لقائها بـ "برنامج 120" على قناة "الإخبارية"، أنه فور تلقى البلاغات تأخذ القضية مجراها النظامي للتأكد من صحة الحالة.

وأوضحت أنه يتم التأكد إن كانت البيئة المناسبة للطفل وتحقق له الرعاية والسلامة أم لا بالإضافة لدراسة حالة الأسرة والتحقق من وجود خلافات أسرية من عدمها.

وذكرت "مرام" أن هناك ارتفاع في حالات العنف ضد الأطفال خاصة وأن العنف يشمكل أيضًا الإهمال وغياب الرعاية الصحية والتأخير في التطعيمات والغياب عن المدارس فهو مجال حقوقي واسع.