شكرا لمتابعة خبر عن "الزكاة" تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات في "جمرك جازان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك جازان، يوم الاثنين 26 / 10/ 1442هـ الموافق 7 / 6/ 2021م، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وقالت الهيئة: يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي «50,000» ريال بشيك مصدّق، باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إخراج السيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع.

وأردفت: يجب على المشتري إخراج السيارات المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد و20 يوماً للسيارات برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

ودعت إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (تطبيق توكلنا)، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة.

وأكدت الهيئة أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.