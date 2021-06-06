مجموعة من كبار السن يجوبون المملكة مشيًا على الأقدام.. فما قصتهم؟

يجوب مواطنون أعمارهم لا تقل عن الستين، مناطق المملكة مشيًا على الأقدام، رافعين شعار "همة عالية وشغف كبير بالمشي لكسب الصحة والعافية".

وتشكّل هذا الفريق قبل 3 سنوات، وكانت أول رحلاتهم من الباحة إلى أبها، بحسب تقرير بثته «إم بي سي».

وقال أحد أعضاء الفريق: أعمارنا تتراوح بين الـ60 و75 سنة، وندعو الناس إلى التحرك والمشي معنا.. بعضنا تعافى من أمراض السكري والضغط كما انخفض الوزن.

رحلة تتلوها الأخرى، وهمة لا تتوقف.. مشاركة في درب زبيدة التاريخي شمال المملكة، وطريق الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، ثم قطع الربع الخالي والمشي من الباحة إلى أبها في كل يوم وطني، بالإضافة إلى عدد من الرحلات خارج المملكة.

الصحة التي اكتسبها هؤلاء الرحالة بعد التقاعد تشحنهم بالعزيمة والإصرار، للمضي قدمًا في نشر ثقافة المشي وممارسة رياضة "الهايكنج".. "لن يمنعنا من المشي سوى توقف الحياة، فالرياضة هي حياة بالنسبة لنا" هذا ما قاله رحالة الجنوب.

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