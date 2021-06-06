«الأرصاد» عن طقس الأحد: سحب ممطرة وسماء غائمة على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة، الأحد، على أجزاء من مرتفعات جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الأحد، إن درجات الحرارة العظمى تبقى في معدل يصل إلى 49 درجة مئوية، على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25 -45 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 =- 35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط.

أما عن حالة الخليج العربي، فتوقع مركز الأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 -38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.