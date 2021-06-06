الإرياني ينشر صورة طفلة يمنية ضحية القصف الحوثي: لن ننسى من خذلنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، عبر حسابه في “تويتر”، صورة لجثة الطفلة ليان طاهر محمد عايض فرج (ذات الخمسة أعوام) وإحدى ضحايا استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمحطة وقود في مدينة مأرب أثناء اصطفاف عشرات السيارات للحصول على مادة البنزين، شاهدة على بشاعة إجرام الميليشيا، وخذلان المجتمع الدولي للشعب اليمني.

جرائم ميليشيا الحوثي:

وقال الإرياني: “يتعامى المجتمع الدولي عن رؤية جرائم ميليشيا الحوثي وتاريخها الملطخ بالدماء، وهي من انقلبت على الدولة والرئيس المنتخب وخطفت السياسيين والصحفيين والناشطين وزجت بهم في المعتقلات، ونهبت المرتبات وسرقت المساعدات الإغاثية، وفجرت البيوت، وتمارس هوايتها اليومية في قتل المدنيين والنساء والأطفال”.

أطفال ونساء اليمن يقتلون:

وأكد الإرياني أن الشعب اليمني لن ينسى من خذله ومن يكتفي بمشاهدة أطفال ونساء اليمن يقتلون كل يوم بصواريخ الغدر والإرهاب الحوثي وطائراته المسيرة المفخخة المصنعة في إيران، وستظل هذه المواقف الدولية المتخاذلة إزاء جرائم ميليشيا الحوثي المروعة بحق اليمنيين وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء.



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