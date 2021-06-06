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فاز بافيتيمبي قوميز، لاعب الهلال السعودي، في استفتاء خيار الجمهور لأفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر مايو.
جاء ذلك بعد أن حصل قوميز على نسبة 48.99 % من أصوات زوار الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ إذ تقدم أمام الأردني يزن العرب لاعب الوحدات الذي حصل على نسبة 22.9 % من الأصوات.
وجاء في المركز الثالث أوديون إيغالو لاعب الشباب السعودي الذي حصل على نسبة 13.97 من الأصوات، وحل رابعًا البحريني إسماعيل عبداللطيف لاعب نادي المحرق، وخامسًا الفلسطيني عدي دباغ لاعب العربي الكويتي.الهلال قوميز
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 12:27 AM
حل ثالثًا إيغالو لاعب الشباب"قوميز" الهلال نجم شهر مايو في غرب القارة الآسيوية
فاز بافيتيمبي قوميز، لاعب الهلال السعودي، في استفتاء خيار الجمهور لأفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر مايو.
جاء ذلك بعد أن حصل قوميز على نسبة 48.99 % من أصوات زوار الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ إذ تقدم أمام الأردني يزن العرب لاعب الوحدات الذي حصل على نسبة 22.9 % من الأصوات.
وجاء في المركز الثالث أوديون إيغالو لاعب الشباب السعودي الذي حصل على نسبة 13.97 من الأصوات، وحل رابعًا البحريني إسماعيل عبداللطيف لاعب نادي المحرق، وخامسًا الفلسطيني عدي دباغ لاعب العربي الكويتي.
، "قوميز" الهلال نجم شهر مايو في غرب القارة الآسيوية ،
المصدر : الخليج 365
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