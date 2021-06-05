شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مكافحة الفساد» يزور «الحوار العالمي» في فيينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس أمس، مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بفيينا، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد، التي أعلنت فيها المملكة عن إطلاق «مبادرة الرياض»، التي تؤسس لمنصة عالمية تربط بين أجهزة مكافحة الفساد لتبادل المعلومات حول العالم.

واستقبل والوفد المرافق له الأمين العام فيصل بن معمّر، في مقر المركز بفيينا، الذي استعرض مراحل إنشاء المركز وكذلك إنجازات وأنشطة المركز في مناطق التركيز حول العالم، وما تحقق من نتائج في تعزيز المشتركات الإنسانية، ودور القيم الدينية والإنسانية في معالجة القضايا البشرية، وترسيخ التعايش والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات، إذ عُرضت مشاركة المركز في منتدى القيم الدينية الذي استضافته المملكة.