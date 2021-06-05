المؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات في مؤتمر الصحة.. غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 6 يونيو 2021 عند الساعة 3:10 عصرًا.

محاور المؤتمر:

ويتحدث خلال المؤتمر، د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويتناول خلال المؤتمر العديد من الموضوعات، منها:

الأوضاع العالمية

المؤشرات الوبائية

مستجدات اللقاحات

أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا

الإحصائيات والخدمة الصحية

مستجدات فيروس كورونا:

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1144 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت عن تعافي (1253) حالة، وتم تسجيل (16) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (456562) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (439459) حالة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.



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