محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله فايز، شقيق الإعلامي القدير يوسف الجراح، ودُفن في مقبرة النسيم بمدينة الرياض. "الخليج 365" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء للإعلامي القدير يوسف الجراح وأسرته، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 12:04 AM شقيق الإعلامي "يوسف الجراح" إلى رحمة الله شقيق الإعلامي "يوسف الجراح" إلى رحمة الله انتقل إلى رحمة الله فايز، شقيق الإعلامي القدير يوسف الجراح، ودُفن في مقبرة النسيم بمدينة الرياض. "الخليج 365" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء للإعلامي القدير يوسف الجراح وأسرته، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. الكلمات المفتاحية ، شقيق الإعلامي "يوسف الجراح" إلى رحمة الله ،

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