محمد بن مسعود - الدمام - صدر أمر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتعيين أحمد عبده علي المعشي رئيسًا لمركز حدا بمحافظة رنية. وعبّر "المعشي" بهذه المناسبة عن شكره وامتنانه لأمير مكة المكرمة على هذه الثقة الكريمة التي يتشرف بها لخدمة دينه ووطنه. 06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 12:01 AM "المعشي" رئيسًا لمركز "حدا" بـ"رنية" "المعشي" رئيسًا لمركز "حدا" بـ"رنية" صدر أمر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتعيين أحمد عبده علي المعشي رئيسًا لمركز حدا بمحافظة رنية. وعبّر "المعشي" بهذه المناسبة عن شكره وامتنانه لأمير مكة المكرمة على هذه الثقة الكريمة التي يتشرف بها لخدمة دينه ووطنه. الكلمات المفتاحية ، "المعشي" رئيسًا لمركز "حدا" بـ"رنية" ،

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