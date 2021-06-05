، سالم الدوسري: "حققنا الأهم.. والمباراة القادمة صعبة".. المالكي: "جمهورنا سر تفوُّقنا" ،

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قال لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سالم الدوسري إن مباراة الأخضر أمام شقيقه اليمني لم تكن سهلة، لكن اللاعبين تداركوا نتيجة المباراة السابقة مع اليمن؛ فكانت النتيجة إيجابية.
وكان الأخضر السعودي قد كسب نظيره اليمني 3/ 0 في اللقاء الذي جمع المنتخبَيْن مساء اليوم في الرياض ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023.
وأضاف الدوسري: "الحمد لله، كسبنا الأهم، وهو النقاط الثلاث التي من خلالها حافظنا على صدارة مجموعتنا، وهذا هو الأهم".
وشدَّد الدوسري على أن المباراة المقبلة أمام سنغافورة الجمعة المقبلة هي الأصعب، وقال: "نحن عاقدون العزم -بمشيئة الله- على تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب السنغافوري".
من جانبه، أشاد لاعب المنتخب السعودي عبدالإله المالكي بوقفة ومساندة الجمهور في المدرجات، الذي كان له الأثر الكبير في نفوس اللاعبين.
وأضاف المالكي: "نحتاج إلى المؤازرة بشكل أكبر في مباراتنا المقبلة من قِبل جمهورنا الغالي، وبإذن الله نكسب النقاط الثلاث".
المنتخب السعودي كأس العالم كأس آسيا
05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 11:52 PM
بعد ثلاثية الأخضر في المرمى اليمنيسالم الدوسري: "حققنا الأهم.. والمباراة القادمة صعبة".. المالكي: "جمهورنا سر تفوُّقنا"
قال لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سالم الدوسري إن مباراة الأخضر أمام شقيقه اليمني لم تكن سهلة، لكن اللاعبين تداركوا نتيجة المباراة السابقة مع اليمن؛ فكانت النتيجة إيجابية.
وكان الأخضر السعودي قد كسب نظيره اليمني 3/ 0 في اللقاء الذي جمع المنتخبَيْن مساء اليوم في الرياض ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023.
وأضاف الدوسري: "الحمد لله، كسبنا الأهم، وهو النقاط الثلاث التي من خلالها حافظنا على صدارة مجموعتنا، وهذا هو الأهم".
وشدَّد الدوسري على أن المباراة المقبلة أمام سنغافورة الجمعة المقبلة هي الأصعب، وقال: "نحن عاقدون العزم -بمشيئة الله- على تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب السنغافوري".
من جانبه، أشاد لاعب المنتخب السعودي عبدالإله المالكي بوقفة ومساندة الجمهور في المدرجات، الذي كان له الأثر الكبير في نفوس اللاعبين.
وأضاف المالكي: "نحتاج إلى المؤازرة بشكل أكبر في مباراتنا المقبلة من قِبل جمهورنا الغالي، وبإذن الله نكسب النقاط الثلاث".
، سالم الدوسري: "حققنا الأهم.. والمباراة القادمة صعبة".. المالكي: "جمهورنا سر تفوُّقنا" ،
المصدر : الخليج 365
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