شكرا لمتابعة خبر عن شجاعة مواطن تنقذ عائلة كويتية من سرقة سيارتهم "فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول لمواطن يتحدث عن إنقاذه عائلة كويتية من محاولة سرقة سيارتهم أثناء تواجده بالكويت.

وقال المواطن في المقطع المتداول، إنه كان بالكويت بالأمس وحدث معه موقف غريب أثناء تواجده بأحد المستشفيات الكويتية في الساعة 9 مساءً.

وأضاف أنه تفاجأ بصراخ وبكاء سيدة بسبب أن شخص استقل سيارة بداخلها امرأة وطفل من أجل سرقتها، موضحا أنه أمسك هذا الشخص وأنزله من السيارة وأعطى المفتاح للسيدة وطفلها.