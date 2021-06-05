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شجاعة مواطن تنقذ عائلة كويتية من سرقة سيارتهم "فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول لمواطن يتحدث عن إنقاذه عائلة كويتية من محاولة سرقة سيارتهم أثناء تواجده بالكويت.

وقال المواطن في المقطع المتداول، إنه كان بالكويت بالأمس وحدث معه موقف غريب أثناء تواجده بأحد المستشفيات الكويتية  في الساعة 9 مساءً.

وأضاف أنه تفاجأ بصراخ  وبكاء سيدة بسبب أن شخص استقل سيارة بداخلها امرأة وطفل من أجل سرقتها، موضحا أنه أمسك هذا الشخص وأنزله من السيارة وأعطى المفتاح للسيدة وطفلها.

 

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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