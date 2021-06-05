شكرا لمتابعة خبر عن أستاذ مناعة: كورونا سيستمر معنا لسنوات طويلة واللقاح لا يحمي من فيروس فيتنام "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال أستاذ الحساسية والمناعة الدكتور مجدي بدران، إن فيروس كورونا سيستمر معنا سنوات طويلة.

وأوضح مجدي بدران خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن هناك سلالة متحورة جديدة من كورونا أشد خطرا في فيتنام.

وأشار إلى أن لقاح كورونا لا يحمي من فيروس فيتنام "المتحور" ويجب العمل على إيجاد لقاحات جديدة.

وشدد:"لا أمان للفيروس ولا أمان للمحصنين ولذلك يجب أن يستمروا في ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغسل الأيدي والحذر حتى لو أخذوا جرعتين من التطعيم".

وتابع:"إذا أردت أن تجهض انتشار فيروس تنفسي في أي بيئة يجب أن تطعم 70% من سكان هذه المنطقة".