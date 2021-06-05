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بالفيديو.. مبتعث سعودي يستخرج "دودة" خطيرة عاشت 9 سنوات في عين كندي

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى المبتعث عدنان العوامي طبيب جراحة وعيون بجامعة أوتاوا الكندية، قصة استخراجه دودة خطيرة من عين كندي بعد 9 سنوات من محاولات العلاج دون نتيجة.

وقال عدنان  العوامي خلال مداخلة بقناة الإخبارية:"الكندي كان يعاني من آلام في عينه وحركة غريبة منذ 5 سنوات ولم يتمكن الأطباء من تشخيص الدودة".

وأوضح:"شعر الكندي بالأمس بآلام وحركة غريبة في عينه وتوجه للمستشفى الذي أعمل فيه وعندما فحصته وتم اكتشاف الدودة في بياض العين".

وتابع:"قمت بمساعدة فريق العمل بإزالة الدودة بشكل كامل من عين المريض وتم فحصها مجهريا واكتشفنا أنها دودة أفريقية".

 

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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