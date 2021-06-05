شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. فنون صخرية تشكل لوحة بارعة في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

وثقت بعض الصور وجود بعض الفنون الصخرية في "نجران" والتي تشكل لوحة بارعة في جميع تفاصيلها.

وشارك إبراهيم سرحان، المهتم بالرحلات والآثار والمتحدث بإسم برنامج "ريف" الحكومي، الصور عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وعلق "سرحان" على الصور قائلاً: "من أعجـب وأجمـل الفنون الصخرية التي رأيتها، لوحة بارعة تشّدك جميع تفاصيلها".

وتتميز هذه الرسوم الصخرية أنها على أحجام كبيرة جدًا قد تتجاوز في بعضها 60 م2.