الإطاحة بمواطنين في الرياض اقتحما منزلا وسرقا 8 ملايين ريال

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطنين اقتحما منزلا وسرقا 8 ملايين ريال في الرياض.

وقالت شرطة الرياض، إنها تلقت بلاغًا يفيد باقتحام منزل مواطن والتعدي على العمالة المنزلية وسرقة حقيقة تحتوي على مبلغ 8 ملايين ريال، من قبل شخصين يستقلان مركبة والهرب من الموقع.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض باشرت مهامها، والتي أسفرت عن كشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الجناة، وهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليهما.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرا بما نسب إليهما، حيث تم استرداد كامل المبلغ المسروق، كما ضبط بحوزتهما على قطعة من مادة الحشيش المخدر و70 قرصًا من مادة خاضعة للرقابة الطبية، وثلاثة أسلحة نارية غير مرخصة، من نوع رشاش ومسدس، وتم إيقافهما تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.