استشاري: 65 يومًا تفصل السعودية عن الوصول للمناعة المجتمعية ضد كورونا

حدّد الدكتور عوض العمري، استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية بمجموعة سليمان الحبيب، الفترة الزمنية التي تحتاج إليها المملكة للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد فيروس "كورونا المستجد" بـ65 يومًا.

وفي مداخلة مع "إم بي سي"، قال العمري: الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الصحة نجحت في خطة منح اللقاحات، حيث إن هناك أكثر من 14 مليون مستفيد حصلوا على اللقاحات، منهم 13 مليونًا أخذوا جرعة واحدة، والمليون الآخر حصل على جرعتين.

وأضاف: كي نصل للمناعة المجتمعية في المملكة لا بد من حصول 24 مليون شخص على اللقاح، والآن وصلنا لـ14 مليونًا ولم يتبق سوى 10 ملايين، ونظرًا لأن عدد اللقاحات اليومية وصل إلى 152 ألف لقاح، وبحسبة بسيطة نجد أن 65 يومًا تفصلنا عن الوصول إلى المناعة المجتمعية، وهذا خبر مشجع ورائع ومحفز.

وأكد أهمية توافر اللقاحات كي تتحقق المناعة المجتمعية في السعودية، لافتًا إلى أن استمرار أعراض اللقاح لأكثر من 6 شهور لدى البعض، تعود إلى ما يُعرف بـ"متلازمة كورونا" طويلة الأمد.

ولفت إلى أن الأعراض تستمر ما بين أسبوع إلى 3 أسابيع في الغالب، ولكن الدراسات أظهرت أن نحو 10% ممن تلقوا اللقاح تستمر معهم الأعراض لـ6 شهور، وأكثرها الإعياء والتعب المتواصل والغثيان وتلبك الأمعاء والإسهال المستمر، إلى جانب السعال والكحة والمستمرة وضيق التنفس.

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