حكاية صورة تعود لـ38 عامًا.. الحرس الوطني يذكر منتسبيه بتمرين «العرين»

نشر الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني صورة من ذاكرة الحرس الوطني، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعود إلى 38 عامًا مضت.

وأوضح الحرس الوطني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الصورة لمجموعة من قوات الحرس الوطني أثناء أداء تمرین العرین عام 1404ھـ.

ويظهر في الصورة مجموعة من قوات الحرس الوطني أثناء تنفيذ تمرين العرين الذي جرى في منطقة بيشة، واشترك فيه لواءان آليان.

جدير بالذكر أن التدريب العسكري للحرس الوطني بدأ مبكرًا منذ نشأته، بإعداد الوحدات لتكون على جاهزية كاملة لأداء مهامها بكفاءة واحترافية عالية، حيث شهد عام 1399هـ، بداية تنفيذ التمارين الشاملة على مستوى الحرس الوطني وفي مناطق المملكة المختلفة.