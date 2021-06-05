بجرائم السطو والإساءة لمواطنين والسرقة.. 22 متمهًا في قبضة الأمن العام

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت عنوان «في قبضة رجال الأمن»، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وأوضح الأمن العام أنه تم القبض على مواطن ارتكب عددًا من الجرائم، تمثلت في السطو على الصيدليات والاستيلاء على ما تحويه من أموال، كما قام بالاعتداء على مواطن بسلاح أبيض وسلب مبلغ مالي كان بحوزته.

كما تم القبض على مواطن تحدث بألفاظ مسيئة تجاه سكان إحدى المناطق عبر بث مباشر في إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ونجح رجال الأمن أيضًا في الإطاحة بأربعة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة، تمثلت في سرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية، والمتاجرة بها.

وأوقع رجال الأمن بثمانية مقيمين – 5 من الجنسية الباكستانية و3 من الجنسية الأفغانية- ارتكبوا جريمة سلب وذلك بانتحال صفة رجال أمن والترصد لمقيم من الجنسية الباكستانية والاعتداء عليه وسلب مبلغ 415 ألف ريال كانت بحوزته.

وتمكن رجال الأمن كذلك من القبض على مواطنين اعتديا بالضرب على عامل داخل محطة وقود.

وقبض رجال الأمن أيضًا على مواطنين تورطا في سرقة تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء، وقدرت قيمة المسروقات بمليون و50 ألف ريال.