أمير مكة يدشن الأربعاء معرض مشاريع المنطقة الرقمي

يدشّن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأربعاء المقبل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، وعدد من الأمراء والوزراء، معرض مشاريع المنطقة الرقمي والفعاليات المصاحبة له، في قبّة جدة.

وأوضح بيان صادر عن إمارة منطقة مكة المكرمة أنه ولأول مرّة يتم توحيد ختام برامج وفعاليات الإمارة في أسبوع واحد يتم تنظيمه سنويًّا، وتشارك فيه جميع الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع في المنطقة، ويتخلله عددٌ من الفعاليات والمسابقات والبرامج المتنوعة.

ويشهد إقامة حفل يُكرم خلاله أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين في المسابقات التي تنفذها الإمارة مثل جائزة مكة للتميز وملتقى مكة الثقافي وغيرها من البرامج الثقافية، مضيفاً أن المعرض الرقمي سيكون مُتاحاً لأهالي المنطقة والزوار مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب البيان فإن المعرض سيقدم للجمهور عروضاً رقمية عما تحقق من إنجازات ومشاريع تنموية تبنتها إمارة المنطقة في شِقي بناء الإنسان وتنمية المكان، وشارك في تنفيذها القطاعين الحكومي والأهلي بالمنطقة، وتمثّل مخرجات الإستراتيجية التنموية للمنطقة والتي دشنها الأمير خالد الفيصل قبل نحو 14 عاماً، واتخذت من الكعبة نقطة انطلاق لها وصولاً لتحقيق تنمية تشمل المحافظات السبع عشرة، والتي شارك في وضع رؤيتها القطاعات الحكومية والأهلية وكان لأبناء المنطقة ولأول مرة على مستوى مناطق المملكة دورٌ فاعل ومحوري في وضع الخطط الإستراتيجية التنموية لمنطقتهم.

وذكر البيان أن المعرض سيقدم لمحات عن مشاريع المنطقة الريادية التي أنجزت في جانب تنمية المكان، ومنها إعمار مكة وتطوير الواجهات البحرية بمحافظات المنطقة، ومشروع قطار الحرمين، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والطائف الجديد بالإضافة لمشاريع الصحة والتعليم والمياه والمشاريع الخدمية الأخرى التي تمّ تنفيذها في محافظات المنطقة بدعم غير محدود من قيادة هذه البلاد.

وسيتم عرض المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية والتي تتواءم ورؤية المملكة 2030، وفي جانب بناء الإنسان سوف يتم استعراض وصول التعليم الجامعي لجميع محافظات المنطقة، وملتقى مكة الثقافي تحت شعار (كيف نكون قدوة) وحملة الحج عبادة وسلوك حضاري، ومعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، ومنتدى منطقة مكة الاقتصادي، وغيرها من المبادرات والبرامج التي كان لها أثرها في إحداث حراك ثقافي بالمنطقة، وأسهم بشكل فاعل في رفع مستوى الثقافة لدى أبنائها، وحفّز روح المنافسة بهدف التطوير بين القطاعات فيها.

وأضاف البيان أن المعرض الذي يستمر أسبوعًا سيشهد انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وهي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة والتي تحمل عنوان (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)، ويشارك فيها فرق من طلاب وطالبات جامعات الملك عبدالعزيز، وأم القرى، وجدة، والطائف وجامعة الأعمال والتكنلوجيا إلى جانب متخصصين وأكاديميين في مجالات التقنية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، وسيتنافسون على ابتكار حلول وبرامج تقنية تسهم في الارتقاء بقطاعات الحج والعمرة والسياحة والترفيه، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة، كما يتخلله تشخيص للجوانب الإيجابية وتحديدها بهدف تعزيزها وتطويرها بما يتواكب والتطوّر المتسارع في جوانب التقنية، ويسهم في ذات الوقت في الوصول بالخدمات المقدمة للمستوى الذي يحقق الآمال والطموحات.

ويستضيف المعرض عددًا من الكوادر الصحية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، احتفاءً بهم وتقديرًا لدورهم البطولي في مكافحة جائحة كورونا، كما يشهد المعرض جلسات حوارية يناقش فيها المشاركون عددًا من الموضوعات من بينها الجوانب الإعلامية والإعلانية وتأثرها بالطفرة التقنية، وتطوير الخدمات والتنمية والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وأشار البيان إلى أن المعرض سيفتح أبوابه لأهالي المنطقة وزوارها، وعلى ذات الصعيد سوف يتم تنظيم زيارات لمنسوبي القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة، بالإضافة إلى منسوبي وممثلي وأعضاء الأندية الأدبية والرياضية والمجالس المحلية والبلدية وغيرها من القطاعات المختلفة بالمنطقة.