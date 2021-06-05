موسم حج رقمي

تعتزم الجهات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام، تطبيق الحج الرقمي لهذا العام بالاعتماد على التحول الرقمي، والتركيز على التقنية والتقليل من الكوادر البشرية في إدارة الحشود وتنظيم الحج.

وعلمت «دوت الخليج» أنه سيتم الاعتماد على الروبوت الآلي، في تقديم الفتاوى والدعوة والإرشاد، فضلا عن المصحف الإلكتروني، وارتباط تنقلات الحجاج بالحاسب الآلي.

صحة وسلامة

ويحدد للحاج منذ وصوله إلى المملكة مواعيده بالمواقيت، ورمي الجمرات والتفويج وحركة تنقله بالمشاعر، بالدقيقة والساعة إلى أن يعود إلى بلاده سالما.

وسبق أن كشفت وزارة الحج والعمرة، عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية، التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.

إجراءات احترازية

ويأتي حج هذا العام انطلاقًا من حرص المملكة الدائم، على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، من أداء مناسك الحج والعمرة بسلام وسط إجراءات احترازية حفاظا على ضيوف الرحمن، حيث تضع المملكة صحة وسلامة الإنسان أولا.

الحج الإلكتروني

التقليل من الكوادر البشرية في إدارة الحشود

الروبوت الآلي لتقديم الفتاوى والدعوة

المصحف الإلكتروني

التنقلات بالحاسب الآلي.

تحديد مواعيد المواقيت ورمي الجمرات والتفويج