70 مليون ريال لنظافة القريات

وقع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، عقد مشروع جمع ونقل النفايات والنظافة لمحافظة القريات والقرى التابعة لها، مع إحدى المؤسسات الوطنية، بأكثر من 70 مليون ريال، لخمسة أعوام.

وأوضح الشرعان أن ترسية المشروع تأتي في إطار جهود الأمانة لإسناد مختلف المشروعات الخدمية للمقاولين المؤهلين، وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة، حرصا على توفير الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن الأمانة تعمل على مراقبة التزام المقاولين ومتابعة مستوى الأداء.